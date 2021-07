LIVE OS. Na Lotte Kopecky weer net niet voor de Belgen: Marten Van Riel vierde in triatlon, straks Bruggeman en Red Lions in actie

Olympische Spelen Zwaar ontgoochel­de Achab na verrassen­de uitschake­ling in eerste ronde: “Dit is een enorm harde klap, ik was hier om medaille te winnen”

25 juli Jaouad Achab (28), vijf jaar geleden nog vijfde in Rio, ging er in Tokio al in de eerste ronde van taekwondotoernooi roemloos uit. Het verlies tegen zijn lager gequoteerde tegenstander kwam zwaar aan. “Dit is een dreun. Maar het maakt jammer genoeg deel uit van topsport. Positief blijven en hard, nóg harder, verderwerken is de enige optie.”