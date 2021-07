LIVE OS. Mertens pakt eerste set tegen Alexandrova - Red Lions 3x3 winnen van Rusland - Australiërs tekenen voor eerste wereldrecord

Olympische Spelen Sarah De Bie apetrots op echtgenoot Wout van Aert: “Hij heeft de koning al aan de lijn gehad”

24 juli Terwijl hun echtgenoot en vader in Tokio zilver veroverde in de olympische wegrit, volgden Sarah De Bie en Georges de koers op het thuisfront. Sarah De Bie is uiteraard fier op Wout van Aert, die zelfs al de koning aan de lijn had. “Hij is al even weg, dus de drang om hem eens vast te pakken is des te groter nu.”