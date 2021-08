LIVE OS. Medailles plots weer ver weg voor Pieters en Detry - Dressel rondt zwemcompetitie af met 5de gouden plak

Olympische Spelen Red Lions zien tegenstan­der in kwartfina­le als haalbare kaart: “Spanje ligt ons wel”

30 juli Noem het gerust een salonremise: België en Groot-Brittannië drukten in het slot van hun laatste groepsduel bij 2-2 niet meer door. De uitslag paste beiden. De Red Lions kennen met Spanje ook hun opponent in de kwartfinale zondag: “Met ons beste hockey hebben we goede papieren.”