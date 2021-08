LIVE OS. Gorissen knap 28ste in loodzware marathon, Verbruggen 49ste - Manon De Roey bezig aan slotdag in het golf

Olympische Spelen Reservist Devos helpt feilloos België naar teamfinale jumping: “Er valt mentale blok af”

6 augustus Als tweede beste land geplaatst voor de teamfinale in jumping: dat doet vandaag dromen van een Belgische medaille. Helaas is paardensport erg grillig. Reservist Pieter Devos viel in de kwalificaties wel feilloos in voor de onfortuinlijke Niels Bruynseels.