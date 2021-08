LIVE OS. Geen medaille voor Emma Plasschaert, die op ondankbare vierde plek strandt na sterke medaillerace

Olympische Spelen Emma Plas­schaert grijpt ondanks knappe medal race net naast medaille: “Toch blik ik tevreden terug op deze Spelen”

9:44 Emma Plasschaert heeft zondag geen medaille kunnen veroveren in de Laser Radial-klasse van het zeilen op de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio. Met een schitterende tweede stek in de afsluitende medaillerace eindigde ze op de vierde plaats in de stand. “Dit was een toffe en mooie manier om de Spelen af te sluiten.”