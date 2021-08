LIVE OS. De laatste loodjes in Tokio: kunnen Belgen verrassen op de marathon?

Olympische Spelen OVERZICHT. IOC trekt accredita­ties van Wit-Russische trainers in, golfster De Roey zakt weg en stevig feestje bij de Red Lions: dit hebt u de voorbije uren gemist

6 augustus Dag 14 op de Olympische Spelen alweer. En het was de voorbije uren toch wat rustiger in Tokio dan de voorbije dagen. De Belgische golfster Manon De Roey kwam in actie en voorts was er onder meer de 50km snelwandelen. Een overzicht van wat u moet onthouden.