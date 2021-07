LIVE OS. Cruysberghs en Red Lions 3x3 bijten Belgische spits af, ook Plasschaert, Van Snick en Achab al vroeg in actie

Olympische Spelen Mertens en Van Uytvanck betreuren gemiste medaille­kans na snelle exit, maar zijn blij voor Van Aert: “Zalig toen we van zijn zilver hoorden”

24 juli Een Belgische medaillekans minder: Elise Mertens en Alison Van Uytvanck zijn al out na de eerste dubbelronde tegen Spanje (3-6, 6-7): “Ons niveau was goed, maar Spanje liet geen steek vallen”, analyseerde het duo. Tijdens hun tiebreak haalde Wout van Aert zilver in de wegrit: “Dat was chic om achteraf te horen, dat is het mooie aan Team Belgium.”