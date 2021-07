LIVE OS. Bruggeman uitstekend begonnen in het skateboarden, straks nog onder meer Van Uytvanck (tennis) en Belgian Cats in actie

Olympische Spelen ‘Corona-cha­os' bij Duitse wieler­ploeg na besmetting Simon Geschke: “We hoorden pas ‘s ochtends of we überhaupt mochten starten”

25 juli “Hopelijk is dit het dichtste dat ik ooit bij in de gevangenis zitten kom”, schrijft Simon Geschke op Twitter over zijn verblijf in het officiële quarantainehotel van de Olympische Spelen. De Duitse renner verblijft daar door een corona-besmetting en miste zo ook de olympische wegrit. Maar hij was niet de enige die hinder ondervond. Ook de voorbereiding van zijn ploegmaats werd serieus in de war gestuurd, onder meer door een PCR-test om 5 uur ‘s nachts.