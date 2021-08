LIVE OS. Bolingo komt niet meer in actie - Rojas verovert goud in hink-stap-springen met wereldrecord, Italiaan Jacobs snelt naar titel op 100 meter

Olympische Spelen “Hoe vaak krijg je de kans om een Belgisch record te lopen? Ik moést er voor gaan”: Paulien Couckuyt naar halve finale 400m horden in recordtijd

31 juli Paulien Couckuyt heeft het Belgisch record gebroken in de reeksen van de 400 meter horden op de Olympische Spelen. De 24-jarige Antwerpse finishte als derde in de tweede reeks in 54.90. Hanne Claes is ondanks een persoonlijke seizoensbeste uitgeschakeld.