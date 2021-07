LIVE OS. Belgisch record voor Couckuyt - Pieters rukt weer op in het golfen - Dressel alfamannetje met nieuw wereldrecord

Olympische Spelen Niet meer dan 20% kans op een Belgische medaille vannacht of zaterdag­och­tend, of stijgen onze gemengde teams boven zichzelf uit?

30 juli Elke dag voorspellen onze journalisten in Tokio de kans op een Belgische medaille op de Olympische Spelen. Op dag acht achten we die kans opnieuw redelijk klein: 20%. Het zal van de gemengde teams moeten komen. Stijgen de Belgian Hammers of de gemengde 4x400 meter-ploeg boven zichzelf uit?