LIVE OS. Belgisch record voor Couckuyt - Biles geeft ook morgen verstek voor turnfinales - Dressel alfamannetje met nieuw wereldrecord

Olympische Spelen OVERZICHT. Oprukkende Plas­schaert, zesde stek voor Derwael en imponeren­de Lions: dit was dag 6 op de Spelen

29 juli Dag 6 op de Olympische Spelen alweer, met afgelopen nacht en vandaag heel wat landgenoten in actie in Tokio. Derwael werd zesde in de allround-finale gymnastiek, Lecluyse en Vanhoof zorgden ook voor succes. Al was er ook een snelle exit voor Nikiforov en net geen medaille voor roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe. Een overzicht van de prestaties die u vandaag mogelijk gemist hebt.