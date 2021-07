LIVE OS. Belgian Hammers doen volop mee voor de medailles!

Vrije tijd Citytrip bij de bovenburen: deze 5 Nederland­se steden moet je eens bezocht hebben

9 juli Wil je er even tussenuit deze zomer? Nederland is de perfecte bestemming voor een snelle citytrip. Volgende steden liggen vlak bij de deur, maar hebben toch heel wat verrassingen in petto. Wedden dat je batterijen weer helemaal zijn opgeladen na een blitzbezoek?