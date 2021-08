LIVE OS. Artuur Peters volgt voorbeeld van Belgische atletes en plaatst zich voor halve finales

Olympische Spelen De oefening ontleed: zo wil Nina Derwael straks naar het goud zweven

1 augustus Om 12u27 doet Nina Derwael (21) op de Olympische Spelen in Tokio een gooi naar goud op de brug met ongelijke leggers. De uitvoering van Derwaels oefening zal top moeten zijn, want de concurrentie is met vooral de Amerikaanse Sunisa Lee niet min. Wij ontleedden de oefening van onze landgenote tot in het detail in bovenstaande video.