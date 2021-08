LIVE OS. Abdi loopt naar zevende Belgische medaille! - Kopecky straks nog aan zet in omnium

OLYMPISCHE SPELEN Belgian Cheetahs pas zevende in finale: “Een medaille was niet haalbaar, dan moet je content zijn met een Belgisch record”

7 augustus Geen intens verdriet bij de Belgian Cheetahs vanavond op de Spelen: het podium zat er in de finale van de 4x400m nooit in. Ze finishten als zevende, wel in een nieuwe nationale recordtijd (3:23.96). “Uiteraard gaan we op een medaille mikken in Parijs,” aldus Imke Vervaet.