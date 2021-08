LIVE. Op weg naar goud? Nina Derwael werkt geen perfecte oefening af, máár krijgt wél prima score!

Olympische Spelen OVERZICHT. Bolingo haakt gebles­seerd af, geen medailles voor golfers en Emma Plas­schaert: dit heeft u vandaag al gemist

12:13 Dag 9 op de Olympische Spelen is voorlopig niet het dagje van de Belgen. Cynthia Bolingo haakte geblesseerd af en Emma Plasschaert en onze golfers konden geen medaille verzilveren. Maar er is nog hoop op eremetaal met Nina Derwael die straks in actie komt. Ondertussen is het ook in de atletiek een drukke dag. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste (Belgische) prestaties van vandaag.