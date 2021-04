LIVE. Olympiërs worden vanaf vandaag gevaccineerd, Van Avermaet is er als één van de eersten bij

Olympische Spelen Voorzitter Olympisch Spelen wil fans bij wedstrij­den: “Iedereen streeft naar een snel besluit”

27 februari Bij de Olympische Spelen moeten toeschouwers welkom zijn. Dat zegt Seiko Hashimoto, de nieuwe voorzitter van het organisatiecomité in Tokio, ondanks zorgen over het houden van een mega-evenement in tijden van corona. Hashimoto verwees naar andere sportevenementen waar al in beperkte mate fans worden toegelaten.