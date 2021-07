LIVE. Noami Osaka ontsteekt olympische vlam! Kijk via HLN LIVE hoe onze journalist Jan Dewyngaert het olympische openingsfeest beleeft

Olympische Spelen Jarno De Smedt sluit als eerste Belg op de Spelen in Tokio zijn kwalifica­tie­ron­de boogschie­ten af op 43ste plaats: “Er zat meer in”

9:41 Jarno De Smedt is op de Olympische Spelen in Tokio in het Yumenoshima Park Archery Field in de kwalificatieronde in het boogschieten op de 43ste plaats geëindigd. De 21-jarige De Smedt was de eerste Belg die in actie kwam tijdens de Spelen in Japan. “Er zat meer in, als ik eerlijk ben.”