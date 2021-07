LIVE. Na zilver het goud? Wout van Aert mikt op olympische titel in het tijdrijden

Olympische spelen Louis Croenen spettert niet in halve finale 200m vlinder: “Snel gestart, maar klop gekregen”

27 juli Geen superpiek voor Louis Croenen: hij kon aan zijn finaleplek op de 200m vlinder op de Spelen in Rio nu geen even mooi vervolg breien in Tokio. In de halve finale bleef hij ver boven zijn Belgisch record dat hij wou slopen: “Dit is toch een serieuze domper.”