LIVE. Meteen een stunt van de Belgische 3x3-basketbalploeg: Lions kloppen nipt topland Letland

Olympische Spelen Bondscoach Vanthouren­hout: “Zilver met een gouden randje”

11:51 Bondscoach Sven Vanthourenhout was een tevreden man na de olympische wegrit. Vanthourenhout zag een goeie Belgische ploeg, Wout van Aert bekroonde het harde werk met een zilveren medaille. “Uiteindelijk is Carapaz een verdiende winnaar, maar Wout was zeker even goed.”