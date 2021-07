LIVE. Judoka Matthias Casse gaat tegen Japanner Nagase op zoek naar ticket voor olympische finale

Olympische Spelen Emma Plas­schaert staat op 13e plaats in Laser Radial

26 juli Na drie regatta”s staat zeilster Emma Plasschaert op de dertiende plaats in de Laser Radial op de Olympische Spelen in Tokio. In de derde regatta finishte de 27-jarige 0ostendse als elfde. Gisteren had ze een tiende en een zeventiende stek laten noteren. Ook de vierde regatta wordt maandag gezeild.