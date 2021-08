LIVE. Geen winnaar na 90 minuten tussen Brazilië en Spanje, brengen verlengingen beslissing?

Olympische Spelen Nieuw alcoholpro­bleem bij Australië: Li­ons-tegenstan­der “beschaamd” nadat spelers bubbel doorbreken om extra bier te gaan halen

10:29 Alsof de nederlaag tegen de Red Lions nog niet pijnlijk genoeg was. Enkele Australische hockeymannen kregen gisteren huisarrest opgelegd, nadat ze tegen de Covid-protocols in het olympisch dorp hadden verlaten in hun jacht op alcohol. Onder meer de bondscoach reageert misnoegd: “We zijn beschaamd.” ‘t Is niet de eerste keer dat het Australisch Olympisch Comité het mag uitleggen tijdens deze Olympische Spelen.