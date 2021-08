LIVE. Doelman Australië houdt z'n land voorlopig staande met knappe reflex, Red Lions nemen finale in handen

Olympische Spelen Strafcor­ner­ko­ning Hendrickx is dé ster van Red Lions: “Alex is onze god, ze probeerden hem uit het toernooi te kloppen en zelfs dat lukte niet”

3 augustus Hij relativeert zichzelf tot ‘one of the guys’. Maar Alexander Hendrickx — vrijdag wordt hij 28 — is nu al dé ster van de Red Lions op het hockeytoernooi op de Olympische Spelen. Tegen India ramde hij zijn tiende, elfde en twaalfde strafcorner binnen. Waarmee ‘Jimmy’ alvast beter doet dan de 11 van de Argentijn Peillat in Rio 2016 - toen was Hendrickx nog reserve. “Ach, leuk om op de score sheet te belanden. Maar dit is een teamjob.”