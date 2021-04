LIVE. Derwael, Van Avermaet en Red Lions passeren op de Heizel voor hun vaccin, Campenaerts en Lecluyse: “Goed dat dit op tijd kan gebeuren”

“Ik was er niet echt mee bezig. Mijn zoon moest me vertellen dat ik eerste stond”: toppers uit de Gouden 11 over de eindstrijd om 25.000 euro

12:25 De laatste rechte lijn is ingezet. Nog zes speeldagen en we kennen niet alleen de kampioen in de Jupiler Pro League, maar ook de winnaar van de Gouden 11. Wie mag straks 25.000 euro bijschrijven op zijn rekening? Spanning en stress groeien naar een hoogtepunt. Wij spraken met vier spelers uit de top vijf.