LIVE. De Ketele en Ghys zijn eraan begonnen: kunnen ze als stevige outsiders eremetaal in de wacht slepen?

Olympische Spelen Vandaag via livestream op HLN.be: Red Lions vieren feest op open bus door Brussel na ‘Gouden Vlucht’ met ook Nafi Thiam

1:54 De Spelen zitten er bijna op en dan is het voor de Belgen tijd om terug te keren. De Red Lions zullen hun Olympische titel zaterdag in de late middag met hun supporters vieren in het centrum van Brussel. De gouden hockeymannen zullen op het dak van een open bus door de binnenstad trekken nadat ze eerder op de dag terugkeren met dezelfde vlucht als Nafi Thiam. Alles is te volgen via livestream op HLN.be!