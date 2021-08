LIVE. Brazilië en Spanje houden elkaar in evenwicht, op naar verlengingen?

OLYMPISCHE SPELEN Nafi Thiam tot tranen toe bewogen: “Er is zoveel druk geweest, mentaal ben ik even op”

5 augustus De tranen werden de vrije loop gelaten. Nafi Thiam was bijzonder emotioneel in een eerste reactie, net nadat ze haar olympische titel in de zevenkamp had verlengd. “Hier was plezier maken moeilijker dan in Rio, omdat er veel druk van buitenaf was.”