LIVE. Belgische ploeg maakt indruk aan grond en op sprong, Simone Biles trekt zich terug

Olympische Spelen Tom Boonen zag hoe Van Aert in een positie zat waarin hij niet kon winnen: “Er was geen oplossing voor Wout”

26 juli “Het is het lot van de grote favoriet: iedereen kijkt naar jou en niemand wil je helpen. Wout van Aert was zaterdag supersterk, maar ik zag meteen dat het héél moeilijk ging worden. Carapaz was één van de sterksten vooraan, maar als hij niet had gewonnen, dan had een ander wel geprofiteerd. Wout zat in een positie waarin hij niet kon winnen. Ik heb het ook meegemaakt: er is gewoon geen oplossing voor die situatie”, aldus onze columnist Tom Boonen.