LIVE. Belgische 3x3-basketbalploeg verslaat topland Letland, straks wacht thuisland Japan

Olympische Spelen Red Li­ons-uitblinker Hendrickx over zijn hattrick tegen Nederland: “Topscorer zijn is een bonus, wat ik wil is goud”

10:14 Alexander Hendrickx mag het officiële matchrapport van Nederland-België inkaderen. Zijn drie goals binnen vier minuten in het derde kwart van zijn olympische debuutmatch hielpen de Red Lions aan een 1-3-zege. Of zoals ploegmaat Nicolas De Kerpel zegt: “Met Rio 2016 is er één groot verschil, dat is Alex - dat mogen we toch eens zeggen.”