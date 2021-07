LIVE. Belgische 3x3-basketbalploeg verslaat topland Letland, gaat ook Japan voor de bijl?

Olympische spelen TIJD VOOR TOKIO. Taekwondo­ka Jaouad Achab wil vooral genieten op de Spelen: “Mezelf té veel druk opgelegd in Rio”

12:00 Morgen is het tijd voor Tokio voor taekwondoka Jaouad Achab (28). Onze landgenoot komt dan voor het eerst in actie op de Spelen. Voor onze reeks ‘Tijd voor Tokio’ zaten wij in aanloop naar de Spelen in z'n spoor. Vijf jaar geleden ging Achab als topfavoriet naar Rio, maar keerde hij zonder medaille terug naar huis. “Ik ga nu met een betere mindset.”