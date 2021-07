LIVE. Belgische 3x3-basketbalploeg verliest tegen Japan - Epke Zonderland grijpt naast ticket voor finale en beëindigt imposante carrière

Olympische Spelen Wéér een fotofinish: Van Aert houdt Pogacar nipt af en pakt vierde zilver in negen maanden

11:05 Wout van Aert heeft iets met nipte sprints. Onze landgenoot bekroonde z’n sterke koers in de olympische wegrit met zilver door in een sprintje nét Tadej Pogacar af te houden. Na de Amstel Gold Race eerder dit jaar en de Ronde van Vlaanderen vorig seizoen dus opnieuw een fotofinish met Van Aert, die al z’n vierde zilveren medaille in even veel kampioenschappen pakte.