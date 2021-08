LIVE. Bekijk hier de oefening waarmee Nina Derwael straks goud wil veroveren op brug met ongelijke leggers: “Laat maar zien wat België in huis heeft”

Olympische Spelen Delegatie­lei­der Olav Spahl wikt en weegt halfweg de Spelen de Belgische prestaties: “Heel positief rapport met 14 top acht-plaat­sen”

31 juli De Olympische Spelen in Tokio zijn halfweg. Tijd voor Olav Spahl, delegatieleider van Team Belgium in de Japanse hoofdstad, om een tussentijds rapport op te maken. Daarin staart hij zich niet blind op de medailleoogst van voorlopig nog maar twee stuks: “Het verschil tussen een medaille en de vierde of vijfde plaats is soms verwaarloosbaar.”