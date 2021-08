LIVE (12u). Tom Boon straks in tribune, Briels is vervanger - Red Lions spelen in hockeyfinale tegen Australië de match van hun leven

Net als de Rode Duivels beschikken de Red Lions over een gouden generatie, maar die gaat niet eeuwig mee. De hele groep ziet Tokio als het ideale moment om het goud te oogsten. In Rio waren ze nog net te groen, niet matuur genoeg om na de extase tegen Nederland opnieuw te stunten in de finale. Maar nu zijn de Red Lions zoveel rijper, nog beter getraind, gewapend met al een EK en WK-titel, en vooral met een rotsvast geloof in welslagen.

Volledig scherm Red Lions. © BELGA

Op zestig minuten staan ze van een jarenlang gedirigeerd magnum opus. Maar het goud moeten ze wel halen tegen het beste hockeyland van de wereld, Australië. Al zegt dat niet zoveel. De Rode Duivels wonnen ook geen EK-titel door hun leidersplek in de FIFA-ranking. De Red Lions laten zich door geen enkele status uit hun lood slaan. Ze zijn nu louter gefocust op hoe ze tactisch, mentaal en fysiek Australië kunnen kloppen. Voor die laatste stap in hun gouden ambitie hebben ze als groep samen meer tijd geïnvesteerd dan eender wie.

Als een F1-wagen

“In de finale moeten we de zesde versnelling halen”, hield McLeod zijn spelers vaak voor. Hij en zijn staf hebben de Red Lions als een Formule 1-wagen gefinetuned om te vlammen. De bondscoach vindt makkelijk de juiste woorden om zijn groep te prikkelen op cruciale momenten. Net zoals zijn beeldspraak over de klim naar de hoogste bergtop houvast geeft. Ongetwijfeld is zijn aandeel groot in de laatste duw naar de wereldtop. Tien maanden na de aanstelling van McLeod in 2015 volgde al het zilver in Rio en daarna stapelden de grote titels zich op.

Volledig scherm Thomas Briels met Shane McLeod. © Photo News

Olympisch goud kan de laatste leemte invullen. Zilver zou een onbevredigd gevoel achterlaten. Voor McLeod en de oudgedienden van deze generatie is de olympische titel ook een urgentie. McLeod zwaait als coach af na de finale: na Tokio neemt assistent Michel van den Heuvel over. En Felix Denayer, Thomas Briels, John-John Dohmen of Cedric Charlier zijn al dertigplussers: hoelang gaan of willen ze nog mee?

Niemand van de Red Lions zet zichzelf voor deze finale op de voorgrond. McLeod wil niet de nadruk op zijn afscheidsmatch: “Deze finale heeft niets te doen met mij.” Gezien de enorme inzet in het slotakkoord zullen de emoties vandaag wel overweldigend zijn, zowel bij winst of verlies. Goud of zilver, McLeod zegt wél nu al dankbaar te zijn met deze groep te kunnen werken: “We hebben een fantastisch verhaal geschreven. We hebben vijf jaar lang gewerkt voor deze finale nu. We mikken op een sprookjeseinde. Bij goud gaat dit team de geschiedenis in als een van de beste hockeyteams ooit. Maar je mag ook niet ontredderd zijn met zilver.”

Befaamde speeches

McLeod zou de Red Lions aan de vooravond van de finale nog toespreken. Een van zijn befaamde speeches. Zoals in de halve finale van Rio tegen Nederland, toen hij de Red Lions raakte met het verhaal dat zijn vrouw als arts aan de monitor van de hartpatiënten kon zien hoe ze meeleefden. In Tokio hield McLeod bewust geen rede voor de halve finale. Omdat de climax pas in de finale volgt. McLeod: “Ik heb iets dat ik hen zal zeggen. Maar bovenal zal ik ze bedanken voor al die jaren samen.”

