LIVE (11u40). Op weg naar onwaarschijnlijke apotheose? Belgian Lions 3x3 spelen tegen Letland voor finaleplek

Olympische Spelen Simone Biles en Sunisa Lee giechelen om vraag over Derwael van onze man ter plaatse: “Dan zal je toch gewoon naar de show moeten komen kijken”

9:49 De olympische brugfinale belooft vuurwerk, met twee toppers Sunisa Lee en Nina Derwael die elkaar waard zijn voor het goud. Op het persmoment van Team USA na de teamfinale waarin Amerika als tweede achter Rusland eindigde, wilden we Lee even vragen hoe ze die rivaliteit zondag inschat. “Nina is op de brug zeker een van de voornaamste concurrenten”, aldus Lee. “Maar ik denk niet dat er veel rivaliteit mee gemoeid is. Op het einde van de dag hangt het ervan af wie die dag het beste op de brug turnt.”