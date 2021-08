LIVE (10u15). Snellen Kopecky en D’hoore naar medaille in ploegkoers?

Olympische SpelenGisteren werd een historische dag voor ons land met twee gouden medailles op de Olympische Spelen, maar ook vandaag is er zeker kans op eremetaal. Jolien D’hoore en Lotte Kopecky strijden vanaf 10u15 in de Izu Velodrome voor een medaille in de ploegkoers, al is de concurrentie - met Nederland op kop - niet min. Pakt D’hoore in haar afscheidsjaar een tweede olympische medaille? En spoelt Kopecky de ontgoocheling na haar vierde plaats in de wegrit door? U volgt het LIVE op deze pagina.