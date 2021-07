Liefst 90% kans op een Belgische medaille vannacht of zondagochtend: grote dag voor Derwael, en wat kan Emma Plasschaert nog?

Olympische SpelenElke dag voorspellen onze journalisten in Tokio de kans op een Belgische medaille op de Olympische Spelen. Op dag negen achten we die zeer groot: liefst 90 procent. Uiteraard vooral dankzij Nina Derwael. Maar ook zeilster Emma Plasschaert hoopt op eremetaal in haar medaillerace.

Voor Nina Derwael (21) is morgen de grote dag aangebroken op de Olympische Spelen in Tokio. Aan de brug met ongelijke leggers mikt de tweevoudige wereldkampioene op niets minder dan goud.

De enige die Derwael in het Ariake Gymnastics Centre van de olympische titel lijkt te kunnen houden, is de Amerikaanse Sunisa Lee. Die won bij afwezigheid van haar landgenote Simone Biles al goud in de allroundcompetitie, waarin Derwael zesde werd, en de 18-jarige Amerikaanse kreeg toen ook een hogere score voor haar oefening aan de brug. Derwael bleef de Amerikaanse dan weer voor in de kwalificaties. Het belooft zondagavond Japanse tijd (vanaf 19u24, 12u24 in België) hoe dan ook een thriller van formaat te worden.

Volledig scherm Nina Derwael. © AP

Ook zeilster Emma Plasschaert kan zondag een plaatsje op het olympisch podium verdienen. In de Laser Radial-klasse staat de nummer 1 van de wereld wel voor een inhaalrace. Plasschaert begint aan de slotregatta, de medalrace met de top 10 om dubbele punten, als nummer vijf. Goud en zilver lijken buiten bereik, gezien de voorsprong van de Deense leidster Anne-Marie Rindom en de Nederlandse titelverdedigster Marit Bouwmeester. Maar Plasschaert heeft wel de Zweedse Josefin Olsson en de Canadese Sarah Douglas in het vizier. Afspraak in de baai van Enoshima vanaf 15u33 (8u33 in België).

Volledig scherm Emma Plasschaert. © Photo News

De Belgische hockeymannen freewheelden met vier zeges en een draw door de groepsfase en staan zondag (18u30, 11u30 in België) in de kwartfinale tegenover Spanje, de nummer vier uit de andere poule. Voor de regerende wereldkampioen mogen de Zuid-Europeanen in principe geen probleem vormen op weg naar hun ultieme doel, olympisch goud, de enige titel die nog ontbreekt op de erelijst van de hockeymannen.

In het golf zijn Thomas Pieters en Thomas Detry aan zet voor de vierde en laatste ronde. De twee Belgen delen de veertiende plaats, op vier slagen van het podium.

Vier Belgen komen zondag de piste van het atletiekstadion op. In de voormiddagsessie trachten Kevin Borlée en Jonathan Sacoor zich te plaatsen voor de halve finales van de 400 meter. Wanneer de avond valt, is het de beurt aan Anne Zagré in de halve finales van de 100 meter horden en Eliott Crestan in de halve finales van de 800 meter.

Volledig scherm Anne Zagre. © BELGA

PROGRAMMA VAN DE BELGEN:

- Olympic Stadium

10u45-11u26 (03u45-04u26)

400 m (m) - Reeksen: KEVIN BORLEE, JONATHAN SACOOR

19u45-20u02 (12u45-13u02)

100 m horden (v) - halve finales : ANNE ZAGRE

20u25-20u47 (13u25-13u47)

800m (m) - halve finales: ELIOTT CRESTAN

GOLF

- Kasumigaseki Country Club

7u30-16u00 (0u30-09u00)

4e ronde - FINALE (m): THOMAS DETRY, THOMAS PIETERS

TURNEN

- Ariake Gymnastics Centre

19u27-19u55 (12u27-12u55)

FINALE (v): brug met ongelijke leggers: NINA DERWAEL

ZEILEN

- Enoshima Yacht Harbour

15u30-15u58 (08u30-08u58)

Laser Radial - Medal Race/FINALE: EMMA PLASSCHAERT

HOCKEY

- Oi Hockey Stadium

9u30-11u15 (02u30-04u15) - 12u00-13u45 (05u00-06u45) - 18u30-20u15 (11u30-13u15) - 21u00-22u45 (14u0-15u45)

Kwartfinale (m) : BELGIE - Spanje

