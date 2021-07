Lecluyse eindigt in knappe olympische finale achtste op 200m schoolslag: “Dit motiveert me om nog niet te stoppen”

Olympische SpelenFanny Lecluyse had haar beste pijlen eerder al verschoten: ze strandde als achtste in de finale van de 200m school waarin Tatjana Schoenmaker een straf wereldrecord (2:18.95) zwom. De mindere tijd van Lecluyse zou haar goed gevoel van deze Spelen niet verpesten: “Ik heb wat ik wou en deze finale motiveert me om zeker nog niet te stoppen.”

Lecluyse was er wel even ondersteboven van, van dat wereldrecord van Schoenmaker in haar finale. “Een tijd van 2:18... Dat is ongelooflijk. Ik heb haar niet kunnen feliciteren want ze ging langs de andere kant naar buiten.” Ter vergelijking: Lecluyse tikte als achtste bijna zes seconden later aan dan de Zuid-Afrikaanse olympisch kampioene. Haar chrono van 2:24.47 was ook ruim boven haar tijd in de halve finale (2:23.73) en haar Belgische record (2:23.30). Lecluyse wist dat ze in de finale zichzelf én dat BR fameus moest overtreffen om nog maar in de buurt van de medailles te komen. Daarom probeerde ze het alles-of-niets-plan om als een speer te vertrekken. “Ik weet uit ervaring dat als ik trager start, ik ook niet veel sneller terugkom. (lacht richting journalisten) Een tragere start is voor jullie toch ook minder aangenaam? Ik heb geprobeerd om ervoor te gaan en dat zo lang mogelijk vast te houden.” Tot het keerpunt van de 150m lag ze nog onder het schema van haar Belgisch record in juni. “In de laatste 50 meter ben ik dan toch gekraakt.”

Volledig scherm Fanny Lecluyse. © BELGA

Behalve de finale halen had Lecluyse ook de verbetering van haar record vooropgesteld. Dat is dus niet gelukt in Tokio, maar daar tilt ze niet zo zwaar aan: “Mijn record breken zou de kers op de taart geweest zijn. Ik had gehoopt op een tijd hier in de 2:22, dat zat bij elke training in mijn hoofd. Maar ik kan niet zeggen dat ik ontgoocheld ben. Ik ga mezelf niets verwijten en heb een unieke olympische finale. Dat is wat ik wou, ik heb er alles uitgehaald. Ik bedank ook mijn trainer (Horatiu Droc, red) en iedereen die me geholpen heeft, mijn kinesist, arts, diëtist en psycholoog. Zij hebben er allemaal mee voor gezorgd dat ik deze finale zwom.”

Lecluyse had er geen geheim van gemaakt dat dit haar laatste Spelen zouden zijn. Op 29-jarige leeftijd denkt ze stilaan aan het leven na de sport. De olympische finale geeft haar wel een voldaan gevoel om niet stante pede een punt achter haar carrière te zetten. “Mocht ik nu hier als 18de of zo geëindigd zijn, dan had ik misschien gezegd dat het genoeg was geweest. Maar die finale motiveert me. Ik ga dus zeker nog niet stoppen, het enige dat ik kan zeggen is dat niet de volgende Spelen in Parijs meer ga doen.”

Quote Ik heb op training zo hard op de tanden gebeten. Ik ben vegan en op een ander ritme gaan eten, ik ben vijf kilo vermagerd en heb zeven procent vet verloren, ik gaf mijn sociale media aan iemand anders over en deed mijn gsm uit. Ik heb simulaties gedaan om ‘s ochtends snel te zwemmen. Lecluyse maakte heel wat opofferingen voor deze Spelen

Eerst neemt ze enkele weken vakantie. Dan stelt ze zich zich nieuwe doelen voor eind dit jaar. In november staat het EK klein bad in Kazan gepland, een maand later volgt het WK klein bad in Abu Dhabi. Lecluyse wil het geweer helemaal van schouder te veranderen. “Ik wil iets helemaal anders doen, zoals de 100m wissel. Dat zijn pure sprinttrainingen.”

Want de snoeiharde trainingen en nodige opofferingen om een olympisch topniveau op de 200m school te halen, ziet ze zich niet meer doen. “Ik heb op training zo hard op de tanden gebeten. Ik ben vegan en op een ander ritme gaan eten, ik ben vijf kilo vermagerd en heb zeven procent vet verloren, ik gaf mijn sociale media aan iemand anders over en deed mijn gsm uit. Ik heb simulaties gedaan om ‘s ochtends snel te zwemmen. Dat heeft allemaal wel een verschil gemaakt, maar ik deed ook al die trainingen met de gedachte dat het op deze Spelen de laatste keer zou zijn.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Fanny Lecluyse. © BELGA