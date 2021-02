Kwartfinales niet onmogelijk voor Belgian Cats op Spelen na loting

Olympische Spelen IOC-baas Thomas Bach: “Vraag is niet óf Spelen er komen maar wel hoe we ze gaan organise­ren”

27 januari Als het van IOC-voorzitter Thomas Bach afhangt, kunnen atleten op hun beide oren slapen: de Spelen van Tokio komen er. Op z'n persconferentie na het Uitvoerend Comité daarnet herhaalde de Duitser dat alle verhalen over een mogelijke annulering of uitstel naar 2032 pure speculatie is: “De vraag is niet óf maar wel op welke manier we de Spelen gaan organiseren. En dat is geen wishful thinking.”