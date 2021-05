Koning Filip toont hockeyskills bij bezoek Red Lions: “Jullie stralen uit dat jullie een medaille willen winnen”

Tokio laat door de coronapandemie geen buitenlandse fans toe op de Spelen, en dus ook geen buitenlandse staatshoofden. Koning Filip woonde de vorige edities van de Spelen wel altijd graag bij. En steevast pikte hij dan een hockeywedstrijd van de Red Lions mee: in Rio 2016 zat hij in de tribune bij de met 12-0 gewonnen wedstrijd tegen thuisland Brazilië.

De hockeysport ligt hem na aan het hart, zijn zoon Gabriël heeft de sport zelf lang beoefend. Voor de Spelen van Tokio wou hij de internationals persoonlijk succes wensen. Eerder bezocht hij al de Belgische olympische roeiers, ook plant hij nog een bezoek aan de Belgian Cats en de Rode Duivels, kort voor hun EK-afreis naar Sint-Petersburg.

Het bezoek vandaag vond plaats op de Wilrijkse Pleinen in Antwerpen, waar de Red Lions zich voorbereiden op een interland tegen Nederland zondag en de EK-start volgende week vrijdag. In coronatijden is het protocol nog wat strikter, maar de koning is met alle egards behandeld. Bondscoach Shane McLeod gaf eerst een persoonlijke briefing aan de koning en zijn hofhouding over de voorbereiding en de missie van de Red Lions richting Tokio, daarna ging hij persoonlijk de internationals succes wensen.

Volledig scherm Koning Filip bidt voor een goede afloop voor de Red Lions op de Olympische Spelen. Lees: een gouden medaille. © Photo News

Bondsvoorzitter Marc Coudron en ex-hockeyinternational leidde de koning rond en stelde de spelers voor, waarvan hij de meeste al uit vorige ontmoetingen kent. Zoals John-John Dohmen en Felix Denayer, voor wie Tokio hun vierde olympische deelname betekent: “Dan kennen jullie de muziek al”, zei de koning met een kwinkslag. Bij strafcornerspecialist Alexander Hendrickx erkende de koning zijn belangrijke rol om goals te maken: “Maar het gaat zo snel dat ik het niet goed kan volgen.

Kapitein Thomas Briels overhandigde de koning plechtig een boek over de Red Lions: “We hebben een cadeau voor jou. Dit is ons boek, het verhaal van de laatste 15 jaar van de nationale ploeg.” De koning bedankte vriendelijk en benadrukte hoe trots hij was op de prestaties van de nationale ploeg: “Jullie zijn fantastisch. Het is iedere keer een plezier om jullie aan het werk te zien. Ik zie het dat jullie een medaille willen. Jullie stralen dat uit.” De koning vroeg zich ook af of ze goed tegen de hitte en vochtigheid in Tokio zullen kunnen? “Ik kan er wel goed tegen”, aldus Briels. “We zullen ons best doen om ons land zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.”

Volledig scherm Kapitein Thomas Briels overhandigde de koning een boek over de opmars van de Red Lions. © Photo News

Daarna toonde koning Filip nog dat hij best tegen een hockeybal kan slaan. Hij ‘chipte’ de bal naar Felix Denayer. “Hij heeft best skills hé”, aldus de vicekapitein nadien: “Hij was onder de indruk dat sommige spelers al voor de vierde keer naar de Spelen gaan. Het is leuk om te zien dat de koning meeleeft. De nationale ploeg is belangrijk voor hem, we zingen ook telkens het volkslied uit volle borst mee. Het is niet Denayer of Briels die naar de Spelen gaan, maar het is België dat naar de Spelen gaat.”

Briels vindt de waardering van de koning leuk: “Het is niet de eerste keer dat hij op bezoek komt. We willen bij de Spelen in Tokio iedereen in België trots maken. Na onze WK-titel zagen we wat dat doet met de mensen, als je ziet hoeveel volk er op de Grote Markt in Brussel gekomen was om ons toe te juichen.”

Hendrickx denkt dat de koning echt een fan is van de hockeysport. “Hij was hier op het EK in 2019 in Wilrijk komen zien.” Arthur Van Doren knikt: “Het is de laatste tijd wat vaker gebeurd dat de koning ons ontvangen heeft door onze successen, maar het blijft een privilege dat hij ons persoonlijk wil feliciteren.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Lees ook.