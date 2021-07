Klaas Dewyngaert vanuit Tokio: “Sporthelden zijn toch vooral mensen”

“Bijzonder was vandaag vooral de ontmoeting met de vier Belgische 3x3-basketters, nadat zij nipt naast een medaille grepen. Ik had enkele dagen geleden vreselijk te doen met Marten Van Riel na diens vierde plaats in de individuele triatlon. Je bewaart als journalist uiteraard afstand, maar toch verplaats je je een beetje in die ­atleten en al zeker op een moment dat ze zo’n zware ontgoocheling dienen te verwerken. Datzelfde gevoel bekroop me dus ook weer toen Thibaut Vervoort en zijn maats hun olympisch sprookje met een onbeschrijfelijke desillusie zagen eindigen. De pure en oprechte emoties grepen me naar de keel. Vervoort ging zelfs zo ver dat hij de Belgische supporters zijn excuses wilde aanbieden omdat hij en zijn maats uiteindelijk niet voor een medaille hadden kunnen zorgen.”