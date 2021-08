Killersmentaliteit van Bolt, missing link in team-Derwael en opvolgster van Gevaert: deze Belgische talenten branden van ambitie voor Parijs 2024

Olympische Spelen Jan Dewyngaert blikt op slotdag in Tokio al eens vooruit naar Parijs 2024: “Er staan talenten te trappelen”

8 augustus Vandaag valt het doek over de Olympische Spelen in Tokio. Jan Dewyngaert, onze man in Tokio, maakt in bovenstaande video de (positieve) balans op én hij kijkt ook al eens vooruit naar de Spelen van 2024 in Parijs.