KIJK LIVE. Gouden Lions vieren na open busrit door Brussel met honderden fans op Rogierplein: “Nog veel mooier dan de Grote Markt”

Olympische Spelen De rollercoas­ter van Pieter Devos, van thuisblij­ver tot medaille­win­naar: “Na het brons kreeg mijn paard meteen 25 suiker­klont­jes”

17:07 Van het trotse Belgische jumpingtrio is het brons van Pieter Devos (35) het meest onwaarschijnlijk. Eerst mocht hij niet eens mee naar de Spelen, daarna is hij heropgevist als reserve, om uiteindelijk in te vallen voor de teamfinale en mee het brons te helpen behalen. “Hoe mijn paard Claire Z vandaag voor mij door het vuur gegaan is, is nog mooier dan de medaille zelf.”