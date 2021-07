Kersvers olympisch kampioen Richard Carapaz: “Toen ik over de streep reed, kon ik niet geloven dat ik goud had gewonnen”

“Het is nog maar de tweede gouden medaille voor mijn land op de Olympische Spelen en de vorige dateert al van op de Spelen in Atlanta in 1996. Dit is heel speciaal”, zei Carapaz na afloop ook. “Het was een heel zware wedstrijd. Ik had geen ploeggenoten zoals andere renners. Ik moest mijn moment afwachten. Brandon McNulty was wel een geweldige metgezel in de ontsnapping, want hij is heel goed op vlak terrein. Toen ik zag dat we in het slot twintig seconden voorsprong hadden en we die konden behouden, wist ik dat we voor de medailles konden strijden. Toen ik op het circuit aankwam, ging ik gewoon door op mijn niveau en zo won ik.”