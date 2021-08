Kenny De Ketele en Robbe Ghys, gevaarlijke underdogs in de olympische ploegkoers: “Een volstrekt foutloze ploegkoers rijden is héél moeilijk”

Kenny, jij was het voor het laatst bij in Peking 2008. Eindelijk is de ploegkoers terug.

De Ketele: “En is de cirkel voor mij rond. In China is mijn carrière begonnen, hier in Japan ga ik ze hoogstwaarschijnlijk afsluiten. Best mogelijk dat dit mijn laatste grote toernooi wordt. De Spelen als start- en eindpunt: niet slecht, hé? Jammer dat de discipline dertien jaar lang van het programma verdween. We scoorden er steevast heel hoog in. Als nationale juniorencoach schreef ik op de laatste dag van een EK of WK altijd ‘Belgian Day’ op de planning.” (lacht)