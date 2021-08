Karel Lismont was in 1976 de laatste Belgische medaillewinnaar op marathon: “Ik ben opgebleven om Bashir bezig te zien”

Karel Lismont, de man met de drie longen uit Borgloon pakte brons op de Olympische Spelen van 1976 in Montreal, vier jaar ­nadat hij in München goed was geweest voor zilver. “Maar die bronzen medaille van 1976 heb ik altijd hoger ingeschat”, lacht Lismont. “Omdat mijn voorbereiding door ziekte was doorkruist, had ik eigenlijk niet op een medaille gehoopt. Uiteindelijk werd het nog brons en was ik zelfs dichter geëindigd bij Frank Shorter dan vier jaar eerder, toen de Brit goud won. In Montreal was de Oost-Duitser Waldemar Cierpinski de sterkste. Die liep zelfs nog een extra rondje op de piste. Tja, het fijne wisten we daar niet van, hé, hoe dat met de medische begeleiding van die mannen zat.”