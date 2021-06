Kajakker, skateboarders, basketballers en schutter: maak kennis met de Belgische buitenbeentjes van Tokio

3x3 basketbal

Een recruiter, een notaris in spe, een boekhouder van een HR-afdeling en een logistiek medewerker van de Antwerpse haven: dat zijn de jobs van de vier spelers die zich zondag in Debrecen kwalificeerden voor het olympisch 3x3 basketbaltoernooi in Tokio. “Mensen dachten dat we zot waren, toen we aan dat project begonnen,” zegt bezieler en speler/trainer Nick Celis (32). “Ze begrepen niet hoe spelers, die geen deel uitmaken van de nationale ploeg, zo goed kunnen zijn dat ze zich kwalificeren voor de Spelen. Maar het is omdat we veel samenspeelden en heel complementair zijn, dat het ons lukte. De federatie stak in eerste instantie geen geld in ons. Nadien kregen we 10.000 euro voor een campagne van vijf maanden. Dat volstond voor het reizen. Al het overige deden we gratis. En toch wonnen we van profteams met budgetten die veel groter waren.”