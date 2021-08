Julie Allemand en de Belgian Cats beseffen het belang van kwartfinale tegen Japan: “Willen die medaille, de kleur maakt niet uit”

Olympische Spelen Controver­siële Denen nu tegen de grond op de piste, waar het ook héél snel gaat: derde wereldre­cord in twee dagen tijd

3 augustus Sensationele tijden op de atletiekpiste, sensationele tijden ook op de wielerbaan. Op de piste in Izu, op 145 kilometer van Tokio, is al het derde wereldrecord in twee dagen gesneuveld. In de ploegenachtervolging bij de vrouwen werd het WR al drie keer verbeterd, in de teamsprint bij de vrouwen een keer en de Italiaanse baanwielrenners klokten een snelste tijd ooit in de ploegenachtervolging. Daarna gingen de Denen (zonder tape op de onderbenen) zowaar tegen de grond. Ook Nederland mag al juichen op de piste. De teamsprinters bezorgden Oranje al de zesde gouden medaille op deze Olympische Spelen.