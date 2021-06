Jonathan Borlée past voor individuele 400m op Olympische Spelen

Olympische SpelenHet nieuws komt niet uit de lucht gevallen, omdat hij al lang aan het sukkelen is met blessures, maar toch: Jonathan Borlée heeft beslist om geen individuele 400m te lopen op de Spelen in Tokio. Hij legt zich toe op de 4x400m met de Belgian Tornados.

Op de olympische ranking staat Jonathan Borlée pas 60ste, terwijl er in Tokio slechts plek is voor 48 atleten op de 400m. De 33-jarige Brusselaar heeft wel tot 29 juni de tijd om een scherpere chrono te lopen of onder de olympische limiet van 44.90 te duiken — dit weekend staat het BK op de agenda in Brussel — maar die kans laat hij schieten. De nationale recordhouder (44.43) beseft zelf maar al te goed dat hij die tijd niet in de benen heeft: het is tenslotte al van het EK van 2018 geleden dat hij nog eens onder de 45 seconden klokte. Toen goed voor brons op de 400m, met de Belgian Tornados greep hij het goud in Berlijn.

Sindsdien is Jonathan Borlée op de sukkel. Als het zijn hamstrings niet waren, dan pruttelden zijn achillespezen wel tegen. Hij snelde met de Tornados wel naar nieuw goud op het EK indoor in 2019, maar voor het WK in Doha moest hij door een blessure afzeggen.

Als joker uitspelen

“Jo traint goed, maar is nog niet klaar om dit weekend te lopen”, zei trainer Jacques Borlée aan ‘Le Soir’. “Conditioneel zit hij goed, normaal maakt hij zijn competitierentree op 3 juli in Heusden of op 11 juli in Sotteville.” Hij hoopt zo zijn zoon klaar te stomen voor 4x400m-aflossing op de Spelen. “Waar ik hem hopelijk als een joker kan uitspelen. Ik beschik nu over vier atleten die goed zitten: Kevin en Dylan Borlée, Jonathan Sacoor en Alexander Doom. Dat zijn in principe de titularissen in Tokio.”

Jonathan Borlée maakte zijn olympisch debuut op de Spelen van Peking in 2008, waar hij met de Tornados vierde werd in de finale. Vier jaar later finishte hij als zesde in de 400m-finale in Londen. In 2016 strandde hij in Rio met de 4x400m ploeg op een zucht van het brons.