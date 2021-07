Jarno De Smedt sluit als eerste Belg op de Spelen in Tokio zijn kwalificatieronde boogschieten af op 43ste plaats: “Er zat meer in”

Olympische SpelenJarno De Smedt is op de Olympische Spelen in Tokio in het Yumenoshima Park Archery Field in de kwalificatieronde in het boogschieten op de 43ste plaats geëindigd. De 21-jarige De Smedt was de eerste Belg die in actie kwam tijdens de Spelen in Japan. “Er zat meer in, als ik eerlijk ben.”

De ‘ranking round’ diende om de tabel met rechtstreekse uitschakeling (vanaf 1/32e finales) samen te stellen. De knock-outfase wordt volgende week in vier dagen gehouden. De Smedt eindigde met een totaal van 650 punten op de 43ste plaats. De Zuid-Koreaan Je Deok Kim (688 ptn) leverde de beste prestatie. De Amerikaan Brady Ellison (682 ptn) volgde als tweede voor de Zuid-Koreaan Jinhyek Oh (681 ptn).

De Smedt was de eerste van 121 atleten die in en rond Tokio de kleuren van Team Belgium verdedigt tijdens de Olympische Zomerspelen. “Er zat meer in, als ik eerlijk ben. Dat is een beetje jammer. Ik ben wel blij dat mijn tweede ronde (de laatste 36 pijlen) beter was dan de eerste, waarin de omstandigheden door de draaiende wind minder goed waren. Ik heb daardoor wat inschattingsfouten gemaakt.”

De Smedt krijgt nu enkele dagen rust en werkt dan zijn 1/32e finale af. Hij staat daarin tegenover de Japanner Yuki Kawata. Die eindigde als 22ste met 661 punten. “Ik heb nog niet tegen hem geschoten maar ik ken hem wel. Maar om eerlijk te zijn doet het mij niets tegen wie ik uitkom. Ik probeer zo goed mogelijk te schieten, daar komt het op neer.”

De 21-jarige De Smedt neemt voor het eerst deel aan de Spelen maar had geen last van zenuwen. De drukkende hitte op de olympische schietstand speelde hem meer parten. “Ik had totaal geen last van zenuwen. Ik had een goeie nacht en wist dat ik rustig zou kunnen schieten. Maar ik had wel last van de warmte. Ik heb de indruk dat het vandaag warmer is dan op trainingsdagen.”

Coach Notenboom: “Het begint pas echt binnen vier dagen”

“Hij zal zelf ook een beetje ontgoocheld zijn. Tien of vijftien punten meer had gekund”, reageerde zijn coach Francis Notenboom. “Maar ook de hoogste scores liggen lager dan normaal. Dat betekent dat er toch wat ‘tricky’ wind was. Het waaide niet hard maar hij draaide wel constant.”

Notenboom zag zijn pupil “een paar serieuze afzwaaiers” afleveren. “Maar zijn laatste achttien pijlen waren best goed. Met die score had hij ergens rond de twintigste plaats kunnen eindigen. Maar dit blijft de kwalificatieronde. Het begint pas echt binnen vier dagen.” De Smedt komt dan uit tegen Kawata. Die schiet in eigen land, maar dat levert hem volgens Notenboom geen voordeel op. “Er zijn toch geen supporters. De match zal gewonnen worden tussen de oren. Jarno kan dat, vooral in korte wedstrijden kan hij goed uit de hoek komen”, kijkt de coach met een goed gevoel vooruit.

Notenboom is zelf een ex-olympiër. Op de Olympische Spelen van 1988 in het Zuid-Koreaanse Seoel werd hij 52e. “Het waren heel slechte Spelen voor mij. Een jaar later won ik wel de Wereldspelen tegen de olympische kampioen. Dat was mijn wraak.”

