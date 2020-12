Japanse sponsors blijven Olympische Spelen trouw

Olympische Spelen Chef de Mission Spahl bereidt Team Belgium op alle scenario's voor: “Voor bepaalde atleten is het uitstel net een voordeel”

16 juli Sinds eind maart werd beslist om de Olympische Spelen een jaar uit te stellen, hebben Olav Spahl en zijn team alle mogelijke scenario's voorbereid. “We willen Team Belgium volgende zomer in de beste omstandigheden naar Tokio brengen en het daar in de best mogelijke omstandigheden laten presteren”, verklaart de Chef de Mission in een donderdag gepubliceerde nieuwsbrief.