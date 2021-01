“Japan wil Olympische Spelen in Tokio afgelasten”, regering ontkent berichtgeving

Olympische SpelenJapan wil de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio annuleren. Dat meldt de Engelse krant The Times op basis van een anonieme bron uit de regering. Maar de huidige coalitie ontkent de berichtgeving. In elk geval: de twijfels over het doorgaan van het evenement nemen alsmaar toe.

“De Olympische Spelen in Tokio zijn gedoemd. Het doel is nu een manier te vinden om de afgelasting zonder gezichtsverlies aan te kondigen, en de mogelijkheid open te laten dat Tokio op een later tijdstip alsnog als gastheer kan optreden”, citeerde The Times de bron uit de Japanse regering. “Niemand wil de eerste zijn die het zegt, maar de consensus is dat het organiseren van de Spelen deze zomer te moeilijk is.”

De Spelen stonden aanvankelijk gepland voor 2020, maar werden door het coronavirus een jaar uitgesteld. Het was al bekend dat verder uitstel niet mogelijk is, en dat zou betekenen dat de Spelen definitief worden afgelast. Japan zou zich volgens de Britse krant nu willen richten op organisatie van de Olympische Spelen in 2032.

Volledig scherm © AP

Opmerkelijke berichtgeving. Zeker aangezien de Japanse regering en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de afgelopen maanden regelmatig benadrukten dat de Olympische Spelen ondanks de coronapandemie gewoon plaatsvinden.

Donderdag nog sprak IOC-voorzitter Thomas Bach zijn vertrouwen uit in het doorgaan van het mondiale sportevenement. “Op dit moment hebben we geen reden om te geloven dat de Spelen van Tokio niet op 23 juli geopend zullen worden in het Olympisch Stadion”, zei Bach tegen het Japanse persbureau Kyodo News. “Daarom hebben we ook geen plan B. We zijn vastbesloten om deze Spelen veilig en succesvol te maken.”

Regering ontkent

Het is dan ook geen verrassing dat de Japanse regering de berichtgeving van The Times ontkent. “Het is zeer teleurstellend om te zien dat er zo’n tabloidverhaal wordt geproduceerd, op basis van een onbetrouwbare bron. De overheid zet zich net volledig in om de Spelen op een veilige manier te organiseren”, aldus een woordvoerder tegen persbureau Reuters.

Japan is minder zwaar getroffen door de pandemie dan veel andere landen, maar recent nam het aantal positieve gevallen wel toe. Het land heeft de grenzen gesloten voor buitenlanders die er niet wonen en de noodtoestand uitgeroepen in Tokio en de grote steden. Opiniepeilingen wijzen uit dat 80 procent van de Japanners vindt dat het mondiale sportevenement komende zomer niet gehouden moet worden.

Volledig scherm Thomas Bach. © AP