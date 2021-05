Japan breidt noodtoestand uit tien weken voor de Olympische Spelen

Olympische fakkel­tocht zonder publiek van start in Fukushima

25 maart De olympische vlam voor de Olympische Spelen van Tokio is in Fukushima begonnen aan een fakkelestafette door Japan. De toorts werd aangestoken in het J-Villagestadion, dat in 2011 als een belangrijke uitvalbasis fungeerde van de hulpdiensten na de beving en kernramp van tien jaar geleden, die ongeveer 18.500 mensen het leven kostten.